Mo 26.03.2018 | 09:25 | Interviews

- "Niemand kann mit dem derzeitigen Zustand zufrieden sein"

Der Flüchtlingsdeal zwischen der EU und der Türkei ist sehr umstritten, keine der beiden Seiten ist zufrieden mit ihm. Der Politikberater Gerald Knaus, der als Architekt des Abkommens gilt, sieht als Hauptgründe für die überschaubaren Erfolge zum einen die Überforderung der griechischen Behörden, zum anderen die mangelnde Transparenz in der Zusammenarbeit zwischen Griechenland und der EU.



Am Montag treffen sich seit langem mal wieder die Spitzen von EU und Türkei zum Gipfel. Ratspräsident Tusk, Kommissionspräsident Juncker und der türkische Präsident Erdogan werden dabei auch über das Flüchtlingsabkommen sprechen, das vor gut zwei Jahren in Kraft trat. Kern des Abkommens war ja, dass die Flüchtlinge von den griechischen Inseln zurück in die Türkei gebracht werden und die EU dafür die gleiche Anzahl an Syrern aufnimmt und die Türkei finanziell unterstützt. Aber funktioniert es so, wie es soll? Daran gibt es erhebliche Zweifel. So wurden nur ein Bruchteil derjenigen, die in auf den griechischen Inseln angekommen sind, tatsächlich in die Türkei zurückgeschickt.

Die griechischen Behörden sind gnadenlos überfordert

Gerald Knaus, Vorsitzender des Think Tanks "Europäische Stabilitätsoffensive", gilt als Architekt dieses Abkommens. Er sieht auch, dass vieles nicht funktioniert – und macht dafür in erster Linie die griechischen Behörden verantwortlich. Deren Fähigkeiten seien nicht adäquat, weswegen Entscheidungen viel zu lange dauerten: "2017 war es so, dass aus Griechenland in die Türkei im Durchschnitt pro Monat nur 57 Personen zurück gebracht wurden. Das sind weniger, als jeden Tag ankommen. Also auf griechischer Seite hat das nicht geklappt." Das führe dazu, dass die Menschen dort unter menschunwürdigen und für die EU beschämenden Bedingungen leben müssten. Das Ergebnis dessen sei, dass der Strom der Leute, die sich in Boote setzen, im Jahr 2017 wieder gewachsen sei, weil langsam klar werde: "Wenn sich hier nichts ändert auch den Inseln, dann kann jeder, der sich in ein Boot setzt, nach Griechenland kommt und einen Asylantrag stellt, fast hundertprozentig damit rechnen, in der EU zu bleiben."

Einige Ziele wurden erreicht

Dass die Griechen alleine mit der Aufgabe überfordert sein würden, sei von Anfang an klar gewesen, deswegen habe die EU viel Hilfe bereit gestellt, so Knaus. Doch hier würde aneinander vorbeigearbeitet: Die EU-Helfer beschwerten sich, dass die Griechen ihren Empfehlungen nicht folgen würden, während die Griechen darüber klagten, die EU-Gesandten seien nicht qualifiziert und sprächen nicht gut genug englisch: "Hier fehlt jede Transparenz, hier geht es dringend darum, eine unabhängige Beurteilung vorzunehmen, wie man das im Interesse der EU insgesamt und Griechenlands verbessern kann." Als gescheitert will Knaus das Abkommen aber dennoch nicht bezeichnen, einige der Ziele seien erreicht worden. Beispielsweise klappe die Hilfe für die Syrer in der Türkei. Außerdem sei durch das Abkommen die Zahl derer, die in Boote steigen, dramatisch gefallen: Von 60.000 pro Monat auf weniger als 30.000 innerhalb eines Jahres.

Das Risiko, dass wieder mehr in Boote steigen