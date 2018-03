- Bütikofer: "Trump will die WTO zerschlagen"

Die US-Regierung hat die Länder der Europäischen Union bis Ende April von den Importzöllen auf Stahl und Aluminium befreit, die seit Freitag gelten. Zugleich unterzeichnete Präsident Donald Trump ein Dekret, das vorsieht, den Rivalen China mit milliardenschweren Zöllen zu belegen. Die deutsche Wirtschaft begrüßte die Entscheidung für die EU, fürchtet aber einen Handelskrieg zwischen Washington und Peking. US-Präsident Trump wolle das internationale Handelsrecht aushebeln, sagt Reinhard Bütikofer, Europapolitiker der Grünen. Deshalb müsse man sich neue Partner wie Japan suchen und notfalls Klage bei der WTO einreichen.

Für die EU bedeuten die Ausnahmen jedoch keineswegs eine Verhandlungspause, denn Trump erwartet bis 1. Mai klare Signale aus Europa, sonst kommen die Zölle doch noch. Die EU-Staaten forderten die USA unterdessen dazu auf, europäische Unternehmen dauerhaft davon auszunehmen. Die vorläufige Befreiung von den Maßnahmen müsse in eine ständige Befreiung umgewandelt werden, heißt es in einer am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel veröffentlichten Erklärung.