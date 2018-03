Bild: imago/ZUMA Press

- "Marsch für unser Leben" in Washington D.C.

Das Schulmassaker von Florida hallt bis heute nach. Damit unterscheidet es sich von den unzähligen vorherigen Schießereien an US-Schulen. Eine Art Schülerbewegung ist entstanden, getragen zum guten Teil von den Überlebenden des Massakers von Florida. Am Samstagabend werden in Washington D.C. einige hunderttausend Schüler und Sympathisanten erwartet, die für schärfere Waffengesetze protestieren wollen. Auch in anderen Städten wird demonstriert. Doch ist es wirklich zu erwarten, dass US-Präsident Trump sich davon beeindrucken lässt? Fragen dazu an unseren Korrespondenten Martin Ganslmeier.





Die Großveranstaltung ist eine von vielen Kundgebungen, die Jugendliche gegen die laxen Waffengesetze in den USA initiitert haben - einmal mehr direkt dem Sitz des US-Präsidenten Trump. Der laviert in dieser Frage sichtlich herum. Auf der einen Seite ging er auf zaghafte Distanz zur mächtigen Waffenlobby National Rifle Association (NRA), die bisher noch jede Lockerung der Waffengesetze erfolgreich torpediert hat. Auf der anderen Seite dachte er laut über eine Bewaffung von Lehrern nach - als ernstgemeinten Lösungsvorschlag, Massaker wie das in Florida künftig zu verhindern.

YouTube verbietet Videos zu Verkauf und Zusammenbau von Waffen

Wenige Tage vor dem angekündigten Marsch hat das verstärkt von Jugendlichen genutzte Videoportal YouTube reagiert: Die Plattform schränkt künftig die Verbreitung von Waffen-Videos ein. Videos, die zum Kauf von Waffen oder Waffenteilen aufrufen sowie Anleitungen für deren Bau dürften nicht mehr auf YouTube gepostet werden, teilte die Google-Tochter auf ihren Hilfeseiten mit. Mit Waffenteilen sind demnach insbesondere die umstrittenen Schnellfeuerkolben ("bump stocks") oder andere Teile gemeint, die ein halbautomatisches Gewehr so schnell schießen lassen wie ein verbotenes Maschinengewehr.

Waffenbefürworter protestieren

Die Lobbyorganisation National Shooting Sports Foundation (NSSF) bezeichnete die "Zensur" YouTubes in einer Mitteilung als "besorgniserregend". Der Waffenhändler Spikes Tactical, dessen YouTube-Kanal seinen Angaben zufolge gesperrt wurde, postete die Mitteilung zu der Sperrung auf Instagram und schrieb dazu: "Die Liberale Linke wird unsere Freiheiten langsam aushöhlen, unsere Rechte untergraben und der erste Schritt ist, unsere Stimme zu ersticken."