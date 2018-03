BFM TV/dpa Bild: BFM TV/dpa

Fr 23.03.2018 | 12:45 | Interviews

- Mindestens zwei Tote bei Geiselnahme in Südfrankreich

Ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat in Südfrankreich Geiseln in einem Supermarkt genommen. Der Täter habe in dem Geschäft in der Stadt Trèbes um sich geschossen und sich zur IS-Miliz bekannt, erklärte die Staatsanwaltschaft am Freitag. Ermittler sprechen von zwei Toten. Nach Angaben von Premierminister Édouard Philippe deutet derzeit alles auf einen Terrorakt hin. Über die aktuelle Lage spricht Leon Stebe mit Sabine Wachs (ARD-Studio Paris)