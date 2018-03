- Scheeres: "Kitas in Einzelfällen überbelegen"

Einen Platz in einer Kita für das Kind zu finden ist nicht leicht. Viele Eltern verzweifeln. Dabei besteht ja eigentlich ein gesetzlicher Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Jetzt hat Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in zwei Eilverfahren entschieden: Berlin muss zwei Kindern einen wohnortnahen Kita-Platz zur Verfügung stellen. Corinna Balkow ist Vorsitzende des Bezirks-Elternausschusses für Kindertagesstätten in Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin - sie begrüßte im Inforadio das Urteil, fügte jedoch hinzu: die Politik sei jetzt am Zug, die nötigen Kapazitäten zu schaffen.