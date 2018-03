- Precht: "Datenhandel ist die Geschäftsgrundlage von Facebook"

Der Daten-Skandal bei Facebook war das Nachrichtenthema der Woche. Mittlerweile hat sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg zwar für den Missbrauch der Daten von Dutzenden Millionen Nutzern durch die Firma Cambridge Analytica entschuldigt - doch für den Philosophen Richard David Precht ist dieses Schuldbekenntnis geheuchelt: "Firmen wie Facebook verdienen ihr Geld dadurch, dass sie Daten an Dritte weitergeben", sagte er im Inforadio. "Das ist für Facebook die ganz normale Geschäftspraxis, das hat dieses Unternehmen reich gemacht."

Facebook steht seit dem Wochenende in den USA und im Ausland in der Kritik: Die vom Wahlkampfteam des heutigen US-Präsidenten Donald Trump beauftragte britische Firma Cambridge Analytica soll Medienberichten zufolge ohne deren Einverständnis die Profil-Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern gesammelt haben. Zuckerberg hatte sich am Mittwoch bei den Nutzern entschuldigt.



In den Fall schalten sich nun auch die EU-Staats- und Regierungschefs ein. Laut Entwurf der Abschlusserklärung ihres Gipfels fordern sie von sozialen Netzwerken und digitalen Plattformen, "den vollständigen Schutz der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten der Bürger zu garantieren". Laut Erklärung soll "diese wichtige Frage" bei einem informellen Gipfel in der bulgarischen Hauptstadt Sofia im Mai weiter beraten werden.