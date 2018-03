Bild: AP

Fr 23.03.2018 | 16:05 | Interviews

- EU stellt Forderungen an Trump

In Brüssel ist am Freitag das Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs zu Ende gegangen. Zum Abschluss fielen deutliche Worte an US-Präsident Trump: Europa müsse nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft von den umstrittenen US-Einfuhrzöllen ausgenommen werden. Auch zum Thema Brexit wurden sich die Teilnehmer einig. Andreas Meyer-Feist zieht eine Bilanz des Treffens.



Die Europäische Union fordert, dass die USA sie dauerhaft von den neuen Zöllen auf Stahl und Aluminium befreit.



Die 28 Staats- und Regierungschefs haben bei ihrem Gipfel in Brüssel eine entsprechende Erklärung verabschiedet. Darin wird die vorläufige Ausnahme zwar begrüßt, aber als nicht ausreichend bezeichnet. Sie drohen aber weiter mit Gegenmaßnahmen, sollten die Ausnahmen für die EU nicht von Dauer sein.



Ohne die britische Premierministerin May einigten sich die Gipfelteilnehmer außerdem auf Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen. Damit legen die verbleibenden 27 Staaten fest, wie sie mit der Regierung in London über ein Freihandelsabkommen nach dem Brexit verhandeln wollen.