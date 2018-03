- "Trump hat erfolgreich die Weltgemeinschaft gespalten"

Die ganz große Konfrontation zwischen den USA und der EU ist vorerst abgesagt: US-Präsident Donald Trump hat die Länder der Europäischen Union offiziell von den seit Freitag geltenden Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausgenommen. Der Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermayr, Leiter des Zentrums für Außenwirtschaft des Ifo-Instituts, sieht die Einigung mit Trump allerdings kritisch. Er warnte im Inforadio vor einem Schaden für den gesamten Welthandel.



US-Präsident Donald Trump hat die EU-Staaten nun auch offiziell von den Importzöllen auf Stahl und Aluminium vorerst ausgenommen. Das soll nach Angaben des Weißen Hauses bis zum 1. Mai gelten. Grund seien die laufenden Handelsgespräche. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen sich am Freitag bei ihrem Gipfel damit befassen. Dagegen eskaliert der Handelsstreit zwischen den USA und China. Nachdem Washington Importzölle für chinesische Güter angekündigt hat, will Peking nun antworten: Im Gespräch sind Zölle auf US-Schweinefleich, Stahlrohre, Früchte und Wein.

* Welche Länder werden von diesem Freitag an zur Kasse gebeten?



Die Zölle gelten weiterhin für alle Länder, mit Ausnahme von Kanada, Mexiko, Australien, Argentinien, Südkorea sowie den 28-EU-Ländern. Allerdings können in den USA ansässige Unternehmen wiederum Ausnahmen beantragen, wenn die für ihre Produktion benötigten Stahlprodukte entweder gar nicht, nicht in ausreichender Menge oder nicht in ausreichender Qualität in den USA hergestellt werden. Hunderttausende Anträge auf solche Sondergenehmigungen werden erwartet. Der von Trump anfangs öffentlichkeitswirksam zur Schau gestellte Effekt für die heimische Stahlindustrie und deren Arbeitsplätze dürfte somit minimal ausfallen.



* Gab es auch in den USA Widerstand gegen die Zölle?



Ja - und er war und ist vehement. Viele Ökonomen argumentieren, die Zölle schadeten der eigenen Wirtschaft. Stahl- und Aluminiumprodukte, die Rohstoffe etwa zur Herstellung von Autos oder auch Getränkedosen, würden teurer, wenn kein Billigstahl mehr zur Verfügung steht. Dies senke die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Hersteller. Andere Branchen fürchten die Wirkung von Vergeltungszöllen. Selbst die sonst sehr zurückhaltende US-Notenbank äußerte sich zur Handelspolitik - eine Rarität.