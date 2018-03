- "Null Toleranz": Seehofer stellt sein Programm vor

Bundesinnenminister Horst Seehofer will mit einem starken Staat für mehr Sicherheit in Deutschland sorgen. "Dort, wo Grenzen überschritten, Regeln missachtet oder Gesetze gebrochen werden, gilt für mich null Toleranz", sagte Seehofer am Freitag in seiner ersten Rede im neuen Amt im Bundestag. Als wesentliche Aufgabe seiner Amtszeit nannte er die Überwindung der Spaltung in der Gesellschaft.