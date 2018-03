dpa Bild: dpa

Do 22.03.2018 | 16:05 | Interviews

- Jahresbilanz: Fahrgastrekord bei der Deutschen Bahn

Rekorde über Rekorde bei der Deutschen Bahn: Höchster Umsatz der Unternehmensgeschichte, deutlich gestiegener Gewinn, so viele Bahnreisende wie noch nie: Das alles steht in der Bilanz, die die Bahn am Donnerstag für das vergangene Jahr vorgelegt hat. Unser Wirtschaftsreporter Johannes Frewel weiß, ob in der Konzernzentrale die Sektkorken geknallt haben.