- Schutz vor der "Datenkrake": Tipps und Tricks

Dass sich Facebook-Gründer Mark Zuckerberg demütig zeigt und sich entschuldigt, zeigt, wo der Konzern gerade steht. Zuckerberg hat angekündigt, die Daten der Nutzer besser zu schützen. Nachdem bekannt geworden ist, wie 50 Millionen Profile abgeschöpft wurden, um unter anderem im US-Wahlkampf für Donald Trump zu werben. Daniel Berger, Redakteur der Computerzeitschrift c't, sagte im Inforadio, was Nutzer tun können und sollten, um die eigenen Daten zu schützen.

Am schwersten macht man es Facebook natürlich, wenn man seinen Account löscht und den von WhatsApp und Instagram gleich mit - "aber das tun die wenigsten, denn schließlich sind Freunde und Familie alle da."

Bergers Rat: sich wirklich mit den Einstellungen zur Privatsphäre intensiv zu befassen und nachzugucken, was da alles vor-eingestellt ist und den Privatsphäre-Check zu machen, den Facebook anbietet. Viel hängt natürlich auch vom eigenen Nutzerverhalten ab: Was für Fotos man dort hochlädt oder was man mit "Gefällt mir" markiert. Das ist schließlich alles steuerbar, weil es in der eigenen Hand liegt.