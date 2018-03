- Was bringt die europäische Datenschutzgrundverordnung?

Der jüngste Skandal um Facebook und den Missbrauch von Nutzerdaten fällt dem Konzern nun schwer auf die Füße - und die Politik scheint auch wach geworden zu sein. Momentan sei die juristische Lage noch sehr komplex, meint Jens Zimmermann , der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Aber demnächst wird es deutlich übersichtlicher. Im Interview erklärt Zimmermann, wieso.



Mittlerweile laufen in den USA juristische Ermittlungen, vor allem aber ist die Politik aufgeschreckt worden, auch hier in Europa: Das Europaparlament will Zuckerberg zu einer persönlichen Stellungnahme laden und auch die deutsche Justizministerin Katarina Barley verlangt eine Erklärung von Facebook.

Der Internet-Gigant sperrte die Accounts von SCL, Cambridge Analytica, Kogan und Wylie. In einer Erklärung hieß es, die thisisyourdigitallife-App sei zwar rechtmäßig gewesen, Kogan habe aber gegen die Geschäftsbedingungen von Facebook verstoßen, indem er die Daten an SCL beziehungsweise Cambridge Analytica weitergegeben habe. Nach eigenen Angaben fand Facebook 2015 heraus, was passiert war. Demnach wurde Facebook jedoch versichert, alle Beteiligten hätten die Daten gelöscht. Facebook wies überdies den Vorwurf zurück, es handle sich um eine Datenpanne. Die Nutzer der App hätten ihre Informationen schließlich wissentlich weitergegeben.

Laut "New York Times" und dem britischen "Observer" hat Cambridge Analytica im mutmaßlich größten Facebook-Datenleck aller Zeiten Informationen von 50 Millionen Nutzern abgegriffen, um Software zur Voraussage und Beeinflussung von Wählerentscheidungen zu entwickeln. Der russische Psychologe der Universität Cambridge, Aleksandr Kogan, entwickelte eine Persönlichkeitstest-App namens thisisyourdigitallife (das ist dein digitales Leben), die von 270.000 Menschen heruntergeladen wurde. Mit der App konnte Kogan auf Informationen zugreifen, etwa Inhalte, die Facebook-Nutzern "gefielen", oder die Orte, die sie in ihren Profilen angaben. Die Informationen wurden dann an SCL und Cambridge Analytica weitergegeben. Laut "Observer" wurden mit der App auch Informationen von den Facebook-Freunden derjenigen gesammelt, die den Test machten. Der ehemalige Cambridge-Analytica-Mitarbeiter Christopher Wylie arbeitete mit Kogan und sagte dem kanadischen Sender CBC, die Firma habe die privaten Daten ohne Zustimmung genutzt.

Cambridge Analytica hat in politischen Kampagnen in aller Welt mitgemischt. Nach eigenen Angaben war die Firma in Italien, Kenia, Südafrika, Kolumbien und Indonesien aktiv. Britischen Medienberichten zufolge arbeitete die Firma auch für die Pro-Brexit-Kampagne Leave.EU. Firmenchef Nix wies das allerdings zurück.

Das Unternehmen brüstet sich damit, durch von Daten angetriebene Kampagnen "Ihre Wähler zu finden und zum Handeln zu bringen". Zum Team gehören Datenforscher und Verhaltenspsychologen. "Allein in den USA haben wir eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Präsidentschafts-, Kongress- und Gemeindewahlen zu gewinnen", erklärt die Firma auf ihrer Website. Dies sei anhand von Daten von mehr als 230 Millionen US-Bürgern gelungen. Der inzwischen suspendierte Geschäftsführer Alexander Nix sagte 2017 in einem Interview, die Firma eigne sich "immer mehr" Daten an. Die Mitarbeiter suchten "jeden Tag nach neuen Datensätzen". In den USA machte sich das Unternehmen Daten zunutze, um tausende Mitteilungen zu generieren, die Wähler über ihre Profile in sozialen Netzwerken erreichen sollten.

Cambridge Analytica ist eine Tochtergesellschaft des britischen Unternehmens Strategic Communication Laboratories (SCL) mit Büros in London, New York und Washington sowie in Brasilien und Malaysia.

Das Schwierige bei all diesen Unternehmungen: Es ist nicht so einfach festzustellen, ob Facebook tatsächlich gegen Gesetze verstoßen hat. Das räumt auch Jens Zimmermann ein, der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion: "Die Frage ist tatsächlich eine sehr schwierige Materie, da man sich ja erst mal fragen muss, gegen welche Gesetze in welchem Land. Das zeigt, wie komplex die Materie insgesamt ist."

Große Hoffnungen setzt Zimmermann auf die ab Mai geltende europäische Datenschutzgrundverordnung: "Als erstes wird sich ändern, dass künftig keine 28 unterschiedlichen Datenschutzstandards in Europa gelten. Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass, wenn ich auf einer Internetseite bin, die mir auf Deutsch angezeigt wird, wo ich den Eindruck habe, das hat auch was mit Deutschland zu tun, dass sich dann ein Unternehmen nicht mehr so leicht rausreden kann 'nein, nein, sie sind hier auf einer irischen Seite und haben keine Rechte'. Das ist glaube ich der wichtigste Unterschied, den es in Zukunft geben wird."