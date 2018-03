- Datenschutz: Mit harten Sanktionen gegen Facebook & Co.

Das Unternehmen brüstet sich damit, durch von Daten angetriebene Kampagnen "Ihre Wähler zu finden und zum Handeln zu bringen". Zum Team gehören Datenforscher und Verhaltenspsychologen.



"Allein in den USA haben wir eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Präsidentschafts-, Kongress- und Gemeindewahlen zu gewinnen", erklärt die Firma auf ihrer Website. Dies sei anhand von Daten von mehr als 230 Millionen US-Bürgern gelungen.



Der inzwischen suspendierte Geschäftsführer Alexander Nix sagte 2017 in einem Interview, die Firma eigne sich "immer mehr" Daten an. Die Mitarbeiter suchten "jeden Tag nach neuen Datensätzen".



In den USA machte sich das Unternehmen Daten zunutze, um tausende Mitteilungen zu generieren, die Wähler über ihre Profile in sozialen Netzwerken erreichen sollten.