Do 22.03.2018 | 07:25 | Interviews

- Martin Hikel: Mit Pragmatismus für Neukölln

Schon alleine die Zahlen lassen aufhorchen: Martin Hikel ist 31 Jahre alt und 2,08 Meter groß - und er ist der neue Bezirksbürgermeister von Neukölln. Der SPD-Politiker tritt damit in die Fußstapfen von Franziska Giffey, die als Familienministerin in die Bundespolitik gewechselt ist. Im Inforadio-Interview erklärt er, was ihm wichtig ist: Probleme klar ansprechen und konkrete Lösungen anbieten.



Berliner Bezirks-Bürgermeister kommen selten zu bundesdeutschem Ruhm. Aber Heinz Buschkowsky war irgendwann bekannt wie ein bunter Hund ("Multikulti ist gescheitert"), seine Nachfolgerin Franziska Giffey ist nun direkt von der Bezirkspolitik ins Bundeskabinett gewechselt. Das liegt zum einen an Neukölln selbst: Synonym für soziale Probleme, die "Bronx von Deutschland", Armut, Gewalt, Verbrecherclans, mangelnde Integration und Verwahrlosung. Gleichzeitig gilt Neukölln - anders als der Wedding - auch als Hipster-Zone - zumindest der Norden Kreuzkölln. Der Bezirk hat also einen schillernden Ruf.

Kann Hikel "klare Kante"?