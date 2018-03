- Widmann-Mauz: "Zusammenhalt zwischen Religionen stärken"

Seit wenigen Tagen ist Annette Widmann-Mauz (CDU) neue Staatministerin für Integration. Es ist einer der schwierigsten, aber auch der gesellschaftlich wichtigsten Jobs in der Bundesregierung. Ihr Ziel ist es, den Zusammenhalt unter den Religionen zu stärken, sagt sie im Inforadio. Ihr Ansatz: Aus den Erfolgsgeschichten lernen und sie verstärken.



Kaum ein Thema spaltet die Gesellschaft derzeit so sehr wie die Frage der Integration von Einwanderern. Und nicht nur die Gesellschaft, auch die Politik streitet darüber – bis in die Parteien hinein. Bestes Beispiel: Das genervte Gesicht von Innenminister Horst Seehofer (CSU), als Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung den Islam als eindeutig zu Deutschland gehörig einstufte.

Es gibt also leichtere Aufgaben als die der Staatsministerin für Integration. Seit wenigen Tagen heißt diese Annette Widmann-Mauz. Was in dieser aufgeputschen Atmosphäre wichtig ist, davon hat die CDU-Politikerin bereits eine ziemlich genaue Vorstellung: "Wir brauchen eine sachliche Debatte darüber, nach welchen Regeln, nach welchem Werteverständnis wir in Deutschland zusammen leben wollen. Dazu gehört die Religionsfreiheit – und die gilt dann auch für alle."