- "Merkel wollte es noch mal allen zeigen"

Mit ihrer ersten Regierungserklärung seit ihrer Wiederwahl hat Bundeskanzlerin Angela Merkel überrascht: Da war wenig von Amtsmüdigkeit zu spüren, viel mehr war Merkels Rede mutig, selbstkritisch und erweckte den Eindruck, als wolle es die Kanzlerin noch einmal allen zeigen, so der Eindruck von Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich.



Bundeskanzlerin Merkel hat im Bundestag auf die besonderen Herausforderungen hingewiesen, die durch die Flüchtlingskrise entstanden sind.

In Deutschland habe sich etwas verändert, obwohl es dem Land wirtschaftlich gut gehe, sagte die CDU-Politikerin am Anfang ihrer Regierungserklärung. Die Frage wie man Integration bewältigt, spalte die Nation. Ihr Satz "Wir schaffen das" sei zum Symbol dieses Konflikts geworden, so die Kanzlerin.

Die Menschen machten sich Sorgen um die Zukunft, der Ton sei rauher geworden und die Angst vor falschen Informationen gewachsen.

Deutschland habe die Flüchtlingskrise gut bewältigt, so Merkel. Es habe sich aber um eine Ausnahmesituation gehandelt, die sich nicht wiederholen dürfe. Die neue Bundesregierung werde deswegen daran arbeiten, Fluchtursachen zu bekämpfen.