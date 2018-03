Mi 21.03.2018 | 07:25 | Interviews

- Mayer: "Untätigkeit kann uns keiner vorwerfen"

Die Zahl der Übergriffe und Anschläge auf türkische Einrichtungen in Deutschland ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen, die Sorge vor Gewaltaktionen militanter Kurden wächst. Der Parlamentarische Staatssekretär Mayer sagte im Inforadio, Zustände wie in den 90er Jahren dürften sich nicht wiederholen. Vorwürfe der türkischen Regierung, Deutschland tue nicht genug gegen kurdische Extremisten, wies der CSU-Politiker zurück. Die deutschen Sicherheitsbehörden seien sehr aufmerksam.