Mi 21.03.2018 | 07:05 | Interviews

- Regierungserklärung: Welches Signal setzt Merkel?

"Es kann kein einfaches Weiter so sein", hat Bundespräsident Steinmeier zur neuen Bundesregierung gesagt. Am Mittwoch könnte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrer ersten Regierungserklärung der Legislatur ein Signal aussenden, um einen anderen Eindruck zu vermitteln. Aber wie kann das aussehen? Der Historiker Paul Nolte lehrt Neuere Geschichte an der FU Berlin zeigte sich im Inforadio sicher, dass Merkel sich auf eine Gratwanderung einlassen werde "zwischen moderaten Neuaufbrüchen einerseits und Kontinuität andererseits".



Ein wichtiges Thema werde mit Sicherheit Europa sein, so Nolte. "Das ist ein Thema, das ihr wirklich am Herzen liegt. (...) Ferner dürften gesellschaftspolitische Themen eine große Rolle spielen wie etwa Digitalisierung und Mobilität." Die studierte Physikerin Merkel habe schließlich ein Faible für solche Belange.

"Ein neuer Aufbruch für Europa, Eine neue Dynamik für Deutschland, Ein neuer Zusammenhalt für unser Land" lautet der Dreiklang in der Überschrift des Koalitionsvertrags. Das klingt groß und nach Zukunft. Doch Kritiker bemängeln, dass die Überschrift des Koalitionsvertrages zwar groß klingt, dieser sich aber über 179 Seiten im Kleinklein verliert. Beinah jedes Einzelinteresse soll berücksichtigt werden - Einigkeit besteht vor allem im Geld ausgeben. Sieht so Dynamik und ein klarer Kompass aus? Union und SPD blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück und setzen eine vom Wähler abgestrafte Regierung fort. Die Kanzlerin wurde von der vermeintlichen "Groko" mit gerade einmal neun Stimmen Mehrheit wieder ins Amt gewählt. Einigkeit besteht darin, dass ihre letzte Amtszeit begonnen hat. Das alles klingt doch gefährlich nach der sprichwörtlichen "lahmen Ente".

Merkels Trumpf: Die Außenpolitik