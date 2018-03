- Obdachlosenärztin: "Da ist jeder Tag ein Überlebenskampf"

Wer auf der Straße lebt, wird schnell krank - und hat selten eine Krankenversicherung. Dennoch muss auch diesen Menschen dringend geholfen werden. Das tun Menschen wie Kerstin Siebert aus der GEBEWO-Arztpraxis für Obdachlose am Stralauer Platz. Sie sprach im Inforadio über ihre tägliche Arbeit mit obdachlosen Patienten.



Obdachlosigkeit macht krank – das ist keine neue Erkenntnis. Deswegen steht die medizinische Versorgung Obdachloser auch im Mittelpunkt des Kongresses "Armut und Gesundheit", der am Mittwoch an der TU Berlin beginnt.

Kerstin Siebert weiß sehr genau, wie das konkret aussieht. Sie arbeitet seit 1994 als Krankenschwester und Sozialbetreuerin in der Arztpraxis am Stralauer Platz. Siebert hat also täglich mit Obdachlosen zu tun und sieht deren gesundheitlichen Probleme.

Außer ärztlicher Versorgung bietet die Praxis auch Zahnbehandlungen an, außerdem können Obdachlose dort auch duschen, essen und sich neue Kleidung besorgen.

Die Erkrankungen sind meist die gleichen wie in allgemeinen Arztpraxen: Hauterkrankungen, Herz-Kreislauf, Diabetes, Infekte oder Bronchitis - "alles, aber in einer deutlich schlimmeren Form. Die Krankheiten werden verschleppt, und die Obdachlosen haben oft eine Hemmschwelle."