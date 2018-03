- Volksbegehren Videoüberwachung nimmt weitere Hürde

1.000 Kameras an rund 50 Berliner Orten mit besonders hoher Kriminalität - das fordert eine Berliner Initiative und hat der Innenverwaltung im Februar 25.000 Unterschriften für ein Volksbegehren übergeben. Der Initiator und ehemalige Berliner Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) sagte im Inforadio, Videoüberwachung helfe nicht nur bei der Aufklärung von Straftaten, sondern könne diese auch verhindern. Datenschützer hingegen laufen Sturm gegen den Gesetzentwurf.



Videokameras seien heutzutage kleine Computer, die Bilder automatisch erkennen könnten. "Der Computer erkennt, dass da eine Straftat ist und kann dann die Polizei rufen. Wenn ich sehe, dass da eine Schlägerei beginnt, dann versteht der Computer das und meldet das Bild an die Leitzentrale der Polizei, die das Bild nochmal angucken kann und sagt: oh ja, da passiert ja was."

Die Polizei könne dann eingreifen - entweder vor Ort oder durch Lautsprecherdurchsagen.