Di 20.03.2018 | 15:45

- Nach "Sudans" Tod: Berliner Forscher wollen Breitmaulnashörner retten

Es war abzusehen, dass der letzte Nördliche Breitmaulnashorn-Bulle nicht mehr lange leben würde. Sudan, so sein Name, war 45 Jahre alt und sehr krank. Am Dienstagmorgen kam die Nachricht, dass das Tier in Kenia eingeschläfert wurde. Jetzt sind nur noch zwei weibliche Tiere am Leben. Das Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung arbeitet seit einiger Zeit daran, das Nördliche Breitmaulnashorn dennoch vor dem Aussterben zu bewahren. Wie das gehen soll, erklärt uns Institutssprecher Steven Seet.