Di 20.03.2018 | 12:45 | Interviews

- Menschengerichtshof verurteilt Türkei

Viele türkische Journalisten sitzen in der Türkei in Haft – ohne Prozess, ohne Anklage. In zwei Fällen hat am Dienstag der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg geurteilt - und den beiden Klägern Recht gegeben. Bei ihnen handelt es sich um die Journalisten Mehmet Altan und Sahin Alpay. Über das Urteil und die Folgen sprechen wir mit Türkei-Korrespondent Christian Buttkereit.