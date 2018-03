Di 20.03.2018 | 09:05 | Interviews

- Leichsenring: "Clubs sind Schutzraum für Drogenkonsum"

Am Wochenende hat ein Artikel im "Spiegel" für Diskussionen gesorgt. Es ging um eine junge Touristin aus den USA, die im Berliner Club Berghain Ecstasy gekauft und genommen hat - und daran starb. Erst im Februar hat eine Studie des Senats bestätigt: Das Berliner Partyvolk konsumiert Drogen in großem Stil. Das lasse sich nicht verhindern, sagt Lutz Leichsenring von der Clubcommission Berlin e.V., im Inforadio - aber man könne trotzdem die Gesundheit der Menschen in den Mittelpunkt stellen.

"Kein Betreiber von einem Club hat ein Interesse daran, dass Krankenwagen vorfahren", sagt Leichsenring. Deswegen würden auch die Berliner Clubs alles dafür tun, damit das nicht passiert. Es gebe Kontrollen an den Eingängen und Mitarbeiter würden seit Jahren geschult und aufgeklärt. Derzeit setzt man laut Leichsenring vor allem auf "Drug-Checking", also auf eine freiwillige Qualitätskontrolle der Drogen vor Ort. "In den Ländern, wo Drug-Checking stattfindet, hat man festgestellt, dass vier von zehn der Teilnehmer sich entscheiden, eine geringere Dosis zu nehmen", so der Sprecher der Clubcommission. "Und einer von fünf Teilnehmern entscheidet sich sogar, gar keine Drogen zu nehmen."

Drogen als gesamtgesellschaftliches Problem