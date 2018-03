Seit Montag untersuchen unabhängige Experten das Nervengift, mit dem der russische Ex-Agent Skripal und seine Tochter angegriffen wurden. Vertreter der "Organisation für das Verbot chemischer Waffen" (OPCW) lassen Proben in internationalen Labors überprüfen. Das soll mindestens zwei Wochen dauern. Der Toxikologe Ralf Trapp hat die OPCW mitgegründet. Was können die Experten leisten? Können sie die wahren Urheber des Anschlags identifizieren?

Die Vergiftung des früheren russischen Spions Sergej Skripal und seiner Tochter Julia beschäftigt nicht nur Großbritannien. Im Folgenden einige bedeutende Entwicklungen im Leben Skripals und in der Zeit nach dem Angriff. 2010 : Der wegen Spionage für Großbritannien inhaftierte frühere russische Militärgeheimdienstoffizier Sergej Skripal kommt bei einem Agentenaustausch frei und wird in das Vereinigte Königreich geflogen. Er lässt sich in Salisbury, 145 Kilometer südwestlich von London, nieder. 3. März 2018 : Julia Skripal trifft aus Russland kommend am Londoner Flughafen Heathrow ein, um ihren Vater in England zu besuchen. 4. März, 13.40 Uhr : Sergej Skripals burgunderroter BMW steht auf einem Parkplatz in der Innenstadt von Salisbury. 4. März, nachmittags : Sergej und Julia Skripal besuchen den Pub "The Mill".

4. März, 14.20 Uhr bis 15.35 Uhr: Sergej und Julia Skripal essen im Restaurant "Zizzi" zu Mittag.



4. März, 16.15 Uhr: Eine Person, die über einen Mann und eine Frau im Stadtzentrum von Salisbury besorgt ist, ruft den Notdienst. Beamte finden die Skripals bewusstlos auf einer Bank. Die beiden werden in ein Krankenhaus gebracht. Bis heute befinden sie sich in einem kritischen Zustand.



5. März: Die Polizei teilt mit, dass zwei Personen in Salisbury behandelt würden, weil sie mutmaßlich einer unbekannten Substanz ausgesetzt worden seien. Die Polizei nennt nicht ihre Identität. Die BBC berichtet aber, dass der sich in Behandlung befindliche Mann Sergej Skripal sei.



6. März: Anti-Terror-Ermittler übernehmen die Ermittlungen.



7. März: Die Polizei teilt mit, dass die Skripals wahrscheinlich bei einem gezielten Mordversuch mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden seien. Ein Polizeibeamter, der nach dem Angriff auf die Skripals im Einsatz war, befindet sich laut Polizei in ernstemZustand im Krankenhaus.



9. März: Rund 180 Soldaten, die sich mit chemischer Kriegsführung und Entseuchung auskennen, werden in Salisbury stationiert, um bei den Polizeiermittlungen zu helfen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagt, Moskau sei möglicherweise bereit, bei der Untersuchung zu helfen. Er äußert Verärgerung über Vermutungen, dass der Kreml

hinter dem Angriff stecke.



12. März: Premierministerin Theresa May sagt vor dem britischen Unterhaus, die Skripals seien mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet worden, das während des Kalten Kriegs von der Sowjetunion entwickelt worden sei. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es aus Russland komme. May gibt Russland bis Mitternacht am 13. März Zeit, eine Erklärung dafür abzuliefern. Sonst müsse es mit umfassenden Vergeltungsmaßnahmen rechnen.



13. März: Russland teilt mit, dass es nicht auf die Frist von Großbritannien eingehen werde, es sei denn, es erhalte Proben des Nervenkampfstoffs. Lawrow sagt, Vorwürfe einer Verantwortung Russlands für den Angriff seien "Unsinn".



14. März: May teilt mit, dass 23 russische Diplomaten Großbritannien innerhalb einer Woche verlassen müssten. Sie gibt eine Reihe diplomatischer und wirtschaftlicher Maßnahmen gegen Russland wegen der Vergiftung der Skripals bekannt. Es könne nur die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der russische Staat des versuchten Mordes an beiden Skripals schuldig sei, sagt May.



17. März: Russland reagiert: Als Gegenmaßnahme nach den Ankündigungen Mays verweist die russische Regierung 23 britische Diplomaten außer Landes. Sie müssen Russland ebenfalls innerhalb einer Woche verlassen. Die Kultureinrichtung British Council werde geschlossen, eine Vereinbarung über die Wiedereröffnung des britischen Konsulats in St. Petersburg sei am Ende.