Di 20.03.2018 | 12:05 | Interviews

- "Realistischer denken? Da krieg ich nen Vogel!"

"Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, haben wir bislang mindestens eine Legislaturperiode zu spät angepackt.“ Das sagt die neue Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär von der CSU. Warum die Digitalisierung in Deutschland hinterher hinkt und wie sie das ändern will, erklärt sie im Interview.

Einen leichten Job hat Dorothee Bär sicher nicht angenommen, als sie zu Staatsministerin für Digitalisierung ernannt wurde. Denn technischer Fortschritt und Digitalisierung werden in Deutschland gerne belächelt (wie die Debatte um Bärs Flugtaxi-Zitat zeigte) oder mit großer Skepsis betrachtet. Beispiel selbstfahrende Autos: Viele Menschen haben Angst vor dieser Technologie, nicht erst, seit in den USA eine Fußgängerin von einem autonom fahrenden Auto überfahren wurde. Zu Unrecht, wie Dorothee Bär findet: "Wir haben immer noch über 3000 Verkehrstote pro Jahr und messen jedem Unfall, der mit einem selbstfahren Fahrzeug geschieht, eine wesentlich höhere Beachtung bei, als wenn das im Realverkehr mit Fahrern passiert, die vielleicht übermüdet sind oder die was getrunken haben oder die anders abgelenkt sind. Über 95 Prozent aller Unfälle sind auf rein menschliches Versagen zurückzuführen."

"Die Leidenschaft ist noch nicht vorhanden"