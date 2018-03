Klöckner: "Ernährung muss Thema in Schulen sein"

Einen regelrechten Kampf der Ideolgien kann die Frage auslösen, welche Ernährung zeitgemäß oder vertretbar ist. Fleisch, vegetarisch oder gar vegan? Wo kauft man seine Lebensmittel? Und dürfen Landwirte den Unkrautvernichter Glyphosat einsetzen? Mit diesen Fragen muss sich auch die neue Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft auseinandersetzen: Julia Klöckner von der CDU. Im Inforadio-Interview sagt sie, dass sie ihren Zuständigkeitsbereich gar nicht unbedingt als ideologisch aufgeladen empfindet - und dass sie noch mehr auf Ernährungsbildung setzen will.

Die neue Bundesagrarministerin Julia Klöckner will mehr Wertschätzung für Lebensmittel erreichen und Debatten über die Zukunft der Landwirtschaft versachlichen. Es gelte wegzukommen aus "ideologischen Kampfräumen", sagte die CDU-Politikerin nach ihrer Vereidigung im Bundestag. Sie betonte, dass ökologisches und konventionelles Wirtschaften sowie Naturschutz und Landwirtschaft sich nicht ausschlössen, sondern zusammengehörten.



"Tierwohl ist wichtig", sagte Klöckner. "Aber wir müssen auch viel mehr Respekt und Wertschätzung für Lebensmittel bei uns in der Gesellschaft aufbringen - auch für die, die es produzieren und erzeugen." Beim Kauf von Lebensmitteln seien "Wahrheit und Klarheit" und ein Schutz vor Täuschungen für Kunden wichtig. Sie müssten bekommen, was auf der Packung stehe. Nötig sei auch, die Kompetenz der Verbraucher zu stärken, etwa durch Ernährungsbildung. Zu viele wichtige Lebensmittel würden weggeworfen.