Di 20.03.2018 | 10:05 | Interviews

- Charité: 80 Prozent der Leukämie-Patienten finden Spender

In diesen Tagen gehen immer wieder Typisierungsaktionen durch die Presse: "Wir für Nick" oder "Basketballer für Oskar" sind zwei solcher Aktionen in Berlin und Brandenburg. Gesucht werden Stammzellspenden, um an Leukämie erkrankten Kindern eine Therapie zu ermöglichen. Jetzt geht Fußball-Profi Lennart Thy in die Offensive. Der Bremer hatte vor sechs Jahren an einer Typisierungsaktion teilgenommen, jetzt wurde ein passender Empfänger gefunden. Prof. Dr. Lutz Uharek, der Leiter der Stem Cell Facility an der Berliner Charité, sagt im Inforadio, dass die Hilfsbereitschaft bei Leukämie in Deutschland besonders hoch ist.