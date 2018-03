imago/Photocase/Marie März Bild: imago/Photocase/Marie März

Mo 19.03.2018 | 16:05 | Interviews

- Ostereier aus verbotener Käfighaltung

Eier aus Käfighaltung? Das ist in Deutschland verboten. Aber: Unter den vielen bunten Ostereiern, die in diesen Tagen über die Ladentheken gehen, sind sehr wahrscheinlich auch welche, die von Legehennen aus Käfighaltung stammen. Denn: Käfighaltung ist zwar in der EU untersagt, aber solche Eier dürfen importiert werden, um sie hier weiter zu verarbeiten. Und ein gefärbtes Ei gilt bereits als verarbeitet. Jessica Fischer von der Verbraucherzentrale Berlin kritisiert: "Es gibt hier keine gesetzliche Kennzeichnungspflicht."