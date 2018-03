- AOK fordert Qualität anstatt Quantität

In Deutschland gibt es zu viele kleine Krankenhäuser, die alle das Gleiche anbieten - meist mit schlechterer Qualiität als Spezialkliniken. Zu diesem Ergebnis kommt der am Montag herausgegebene AOK-Krankenhausreport. Jürgen Klauber hat ihn herausgegeben und fordert im Inforadio eine Zentralisierung des Krankenhausangebots: "Bei Darmkrebs operieren bundesweit 1000 Kliniken, davon aber ein Viertel höchstens 17 Mal im Jahr, das ist zu selten. Zertifizierte Zentren haben da wesentlich bessere Langzeitüberlebensraten", betont Klauber.

Nicht nur bei Krebsoperationen, auch bei anderen planbaren Eingriffen wie dem Einsetzen von Hüftprothesen oder sogar in der Notfallversorgung sei "eine stärkere Zentralisierung nötig und möglich", heißt es in dem am Montag von der Kasse vorgestellten Krankenhausreport weiter. Nur in wenigen Regionen müssten Patienten demnach längere Anfahrtswege in Kauf nehmen.