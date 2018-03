imago Bild: imago

Mo 19.03.2018 | 09:25 | Interviews

- "Das Grundeinkommen war eine unglaubliche Erleichterung"

An diesem Montagabend werden in Berlin-Neukölln 18 Menschen aus Deutschland ausgelost, die für ein Jahr monatlich 1000 Euro überwiesen bekommen. Ausgegeben wird das Geld von "Mein Grundeinkommen e.V.", ein gemeinnütziges Start-Up und NGO. Per Crowdfunding wird Geld gesammelt, das dann jeweils verlost wird. Valerie Rupp aus Karlsbad bei Karlsruhe hatte sich vor zwei Jahren erfolgreich beworben und bezog ab Januar 2016 ein Jahr Grundeinkommen. Im Inforadio erzählt sie, was sich dadurch für sie geändert hat.

Als Valerie Rupp sich um das bedingungslose Grundeinkommen bewarb, war sie in einer schwierigen Situation. Sie studierte noch, hatte gerade ihren kleinen Sohn bekommen und der Vater ihres Kindes kam erst kurz vor der Geburt aus Mali nach Deutschland und durfte noch nicht arbeiten. Die finanziellen Reserven waren aufgebraucht. "Die Anmeldung zum Grundeinkommen war wirklich die letzte Hoffnung", sagt Valerie Rupp. Diese Hoffnung wurde erfüllt: Die Familie hatte Glück, wurde ausgelost und bekam ein Jahr lang jeden Monat 1.000 Euro - bedingungslos. Valerie Rupp sagt, das sei eine unglaubliche Erleichterung gewesen. "Die Probleme haben sich dadurch nicht gelöst, aber wir waren halt wesentlich entspannter. Wir wussten, wir können uns etwas aufbauen und bestimmte Entscheidungen treffen, durch diese Sicherheit."



"Durch das Grundeinkommen wird man produktiver"