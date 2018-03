- Triumph des neuen alten Präsidenten

Russlands Staatschef Wladimir Putin brauchte weder Wahlwerbung noch musste er sich Fernsehdebatten stellen. Sein Slogan lautete: "Ein starker Präsident, ein starkes Land" - mehr braucht der 65-jährige Ex-Geheimdienstchef offenbar nicht, um sein Volk bei Abstimmungen hinter sich zu wissen. Die nächsten sechs Amtsjahre galten Putin schon vor Öffnung der Wahllokale als gesichert.



Seit rund 18 Jahren hat der Kremlchef mit guten Deutsch-Kenntnissen die Macht im flächenmäßig größten Land der Erde in der Hand. Ungeachtet der Kritik in der Gesellschaft ist Putin der beliebteste Politiker Russlands. Mit ihm verbinden die rund 140 Millionen Menschen in dem Riesenreich vor allem Stabilität.



Putin war in den 1980er Jahren für den sowjetischen Geheimdienst in Dresden stationiert und erlebte das Ende der DDR mit. Er leitete seine politische Karriere in den wirtschaftlich chaotischen Folgejahren nach dem Ende der Sowjetunion ein. Zunächst arbeitete der Jurist dem Bürgermeister seiner Heimatstadt St. Petersburg zu, der ihn auch in die nationale Politik hievte.



Später wurde Putin Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB und Ministerpräsident unter Boris Jelzin. Als dieser sein Amt wegen schwerer Krankheit abgab, übernahm der jugendlich wirkende Putin mit 47 Jahren die Amtsgeschäfte im Kreml. Als erster russischer Präsident hielt er eine Rede im Bundestag - auf Deutsch.



Zwischen 2008 und 2012 amtierte er als Regierungschef und tauschte danach mit Dmitri Medwedew die Plätze. Auch bei staatsmännischen Auftritten benutzt Putin Gangster- Jargon, seine Geheimdienstkarriere prägt seine Einstellung zu Gegnern. Auf die Frage, was für ihn unverzeihlich sei, sagte er ganz klar: "Verrat". Er ist selber sehr loyal, fordert dies auch von seinen Gefolgsleuten ein.



Mit Politikern wie dem Italiener Silvio Berlusconi kommt Putin gut aus. Mit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder pflegt er eine Männerfreundschaft. Mit nüchtern-rationalen Kollegen wie Angela Merkel oder Barack Obama ist es schon schwieriger.



Putin und seine Unterstützer betonen, dass seine Außenpolitik das Land wieder zu Stärke und nationalem Stolz geführt hat. Besonders die Einverleibung der ukrainischen Halbinsel Krim sehen viele Russen als monumentalen Akt seiner dritten Amtszeit an. Der Westen sieht die Krim-Annexion jedoch als Völkerrechtsbruch. Die Konflikte in der Ostukraine und Syrien brachten zudem Spannungen. Menschenrechtler kritisieren, dass der Staat innenpolitisch in der Ära Putin immer repressiver gegen Demonstranten und Oppositionelle vorgeht.



Über das Privatleben Putins, der als Spätaufsteher und Nachtmensch gilt, ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Er wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad (heute St. Petersburg) als Sohn einer Arbeiterfamilie geboren, in seiner Jugend war er nach eigenen Angaben ein "Schlägertyp".



Seine Leidenschaft gilt seit dem Teenageralter dem Kampfsport, auch trainiert der etwa 1,72 Meter große Putin nach eigenen Aussagen täglich in seinen privaten Fitnessräumen. Gerne präsentiert er sich als Judoka und Eishockey-Spieler oder mit freiem Oberkörper beimFischen. Gleichzeitig setzt er sich als großer Tierfreund in Szene.



Putin hat zwei erwachsene Töchter mit seiner Ex-Frau Ljudmila und ist inzwischen auch Großvater. Seit 2013 geht das Paar nach 30 Jahren Ehe getrennte Wege. Offiziell ist Putin Single. In Russland ist er besonders bei älteren Frauen auch wegen seiner Fitness sehr beliebt.



