- "Ich kann Menschen und Strukturen nicht überfordern"

Die ganz große Aufregung nach den Protesten gegen Zuwanderung und die aktuelle Flüchtlingspolitik ist abgeebbt in Cottbus - doch der Konflikt schwelt weiter. Am Samstag hat der Verein "Zukunft Heimat" nun zu einer weiteren Demonstration aufgerufen. Die Cottbuser Landtagsabgeordnete Kerstin Kircheis (SPD) versteht die Wut der Bürger, fordert Hilfe vom Land und ruft zum Dialog auf.



Doch die Kritik an der Stadt bricht nicht ab. Der Hauptvorwurf: Sie bleibe weitgehend untätig, was die schwelenden Konflikte betrifft. Nach rbb-Informationen hat sich die Stadtverordnetenversammlung bisher überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt. Kritisiert wird auch, dass sich der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch nicht oder zu spät in die Auseinandersetzungen eingeschaltet habe. Kelch sei nicht präsent genug gewesen, moniert etwa Brandenburgs Linke-Fraktionschef Ralf Christoffers.

Kerstin Kircheis ist SPD-Landtagsabgeordnete aus Cottbus, lebt selber in der Stadt und hat auch ihr Bürgerbüro dort. Sie hat vollstes Verständnis für die Wut vieler Cottbuser: "Das Problem ist, dass das Land Brandenburg entschieden hat, nicht von der Residenzpflicht Gebrauch zu machen und dass es, so wie es jetzt aussieht, keine Zuzugssperre gibt", sagt Kircheis. Die wäre aber dringend notwendig, weil mittlerweile 15 Prozent aller Flüchtlinge in Brandenburg nach Cottbus gezogen sind. Die Stadt bot bezahlbare Mieten und eine gute Infrastruktur – doch das hat sich geändert, so Kircheis: "Wir haben übervolle Kitas, wir haben viele Kinder, die schon gar nicht mehr in eine Kita gehen können und wir haben auch ziemlich überfüllte Schulen."

Viele Flüchtlinge seien willens, sich zu integrieren. Um das zu schaffen, brauche die Stadt aber nicht nur unbürokratische Hilfe bei der Schaffung der benötigten Infrastrukturen. Es sei auch notwendig, konsequenter abzuschieben, meint Kircheis. Man müsse deutlich machen, "dass eben nicht jeder bei uns Hilfe bekommen kann, um eben denen helfen zu können, die die Hilfe wirklich brauchen. Ich kann die Strukturen nicht überfordern, die Menschen nicht überfordern. Aber wir müssen auch generell zum Dialog kommen über die Probleme, die aber auch durch unsere Angst entstanden sind. Dann glaube ich kommen wir einen Riesenschritt vorwärts und dann bekommen wir auch wieder das zurück, was sich die Mehrzahl der Cottbuser wünscht: Ihr friedliches, nettes Cottbus, mit den Flüchtlingen, mit denen wir ja schon seit vielen Jahren auch tatsächlich umgehen konnten."