rbb

Do 15.03.2018 | 16:05 | Interviews

Anti-Terror-Zentrum: Ein Lösungsversuch

Berlin leistet sich ein neues Anti-Terror-Zentrum. In zwei Jahren sollen die Elitepolizisten des SEK und die Observationseinheiten der Mobilen Einsatzkommandos und der Staatsschutz unter einem Dach vereint sein. Die kurzen Dienstwege sollen helfen, Gefährder im Blick zu behalten. Was kann so ein Anti-Terror-Zentrum leisten - und wo liegen die Grenzen? Das fragen wir Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.