Do 15.03.2018 | 07:25 | Interviews

- Giftgas-Attacke: Hardt fordert Aufklärung

Es ist der vorläufige Höhepunkt in einer sich zuspitzenden Krise: Nachdem auf britischem Boden ein russischer Ex-Doppelagent mit russischem Gift beinahe ermordet worden wäre, hat Premierministerin Theresa May 23 russische Diplomaten des Landes verwiesen. Russland weist alles von sich und will Proben des Gifts. Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, zeigt Verständnis für die britische Reaktion: Auch, wenn es keine Belege für eine Beteiligung der russischen Regierung gebe, so sei diese doch für das in ihrem Land hergestellte Giftgas verantwortlich.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat Russland aufgefordert mehr zu tun, um die Vergiftung des früheren russischen Doppelagenten Skripal in Großbritannien aufzuklären. Von der Leyen sagte im ZDF-Morgenmagazin, die Bundesregierung nehme den Vorfall sehr ernst. Das Beste wäre, die Vergiftung durch unabhängige Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen untersuchen zu lassen. Ähnlich äußerte sich der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt. Auch wenn er keine Beweise habe, dass Russland in den Anschlag verwickelt sei, habe es doch eine Verantwortung, sagte Hardt im Inforadio: "Unabhängig von der Frage, ob die russische Regierung selbst den Auftrag zu diesem Mordversuch gegeben hat, hat Russland im Rahmen internationaler Verträge die Pflicht, dafür zu sorgen, dass ein solcher Kampfstoff weder hergestellt, noch gelagert noch weiterverbreitet wird. Offensichtlich gab es ja von diesem Stoff eine entsprechende Menge, die außer Landes gebracht wurde – und dafür trägt Russland natürlich Verantwortung."

23 Diplomaten ausgewiesen

Großbritannien weist wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten 23 russische Diplomaten aus. Zudem werden bilaterale Kontakte "auf hoher Ebene" auf Eis gelegt. Davon sei auch die Fußballweltmeisterschaft im Sommer in Russland betroffen, sagte Premierministerin Theresa May am Mittwoch im Parlament in London. Zuvor hatte Russland ein britisches Ultimatum zur Aufklärung des Attentats verstreichen lassen. Moskau weist die Vorwürfe vehement zurück und droht seinerseits mit Konsequenzen. Die 23 Diplomaten hätten eine Woche Zeit, um das Land zu verlassen, sagte May. London zog auch eine Einladung an den russischen Außenminister Sergej Lawrow zu einem Besuch in Großbritannien zurück. Regierungsvertreter und Mitglieder des Königshauses werden nicht zur Fußball-WM nach Russland reisen. Russischer Staatsbesitz werde eingefroren, wo immer die Regierung Belege habe, dass er für Geheimoperationen gegen Großbritannien genutzt werde. Zudem verschärft London Kontrollen von Privatfliegern, beim Zoll und Frachtverkehr.

Kremls weist Verantwortung von sich

Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie befanden sich am Mittwoch weiter in kritischem Zustand. Nach britischen Angaben wurden sie Opfer des chemischen Kampfstoffes Nowitschok. Die extrem gefährliche Substanz war einst in der Sowjetunion entwickelt worden. Woher das Gift für den Anschlag kam, ist nicht geklärt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Russland lasse nicht in der Sprache von Ultimaten mit sich reden. Man habe London über diplomatische Kanäle mitgeteilt, dass Russland nichts mit dem Anschlag zu tun habe. Das Außenministerium in Moskau kündigte eine baldige Antwort auf die Ausweisung seiner Diplomaten an. Das Vorgehen Londons sei eine "beispiellose grobe Provokation". Es sei inakzeptabel, dass die britische Regierung zu derartigen Mitteln greife.

Streit im UN-Sicherheitsrat

Auch im UN-Sicherheitsrat in New York lieferten sich beide Länder am Mittwoch bei einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung einen Schlagabtausch. Premierministerin May sorge für eine "hysterische Atmosphäre", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja. Großbritannien werde sich nicht von Russlands "Leugnungen, Ablenkungen und Drohungen" beirren lassen, entgegnete der britische UN-Botschafter Jonathan Allen. UN-Generalsekretär António Guterres hatte sich zuvor "zutiefst besorgt" über die Lage gezeigt.

Moskau und London haben schon mehrfach Diplomaten ausgewiesen

In ihren gespannten Beziehungen haben London und Moskau schon mehrfach gegenseitig Diplomaten ausgewiesen. Nach dem Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal verweist Großbritannien 23 russische Diplomaten des Landes. Der Rekord liegt allerdings viel höher. Eine Chronologie: 1971: Großbritannien entdeckt ein großes Spionagenetzwerk im eigenen Land und weist deshalb 105 sowjetische Diplomaten aus. Die Antwort: 18 Briten müssen Moskau verlassen. 1985: Der britische Geheimdienst organisiert die Flucht des ranghohen KGB-Agenten Oleg Gordijewski in den Westen. Deshalb müssen 25 Briten Moskau verlassen. London weist 31 sowjetische Diplomaten aus. 1989: Großbritannien und die Sowjetunion weisen unter wechselseitigen Spionagevorwürfen jeweils elf Diplomaten aus. 1996: Russland weist vier britische Diplomaten wegen Spionage aus. Vier Russen müssen London verlassen. 2007: Wieder weist jedes Land vier Diplomaten aus nach dem Giftmord mit radioaktivem Polonium an dem Ex-Agenten und Kremlkritiker Alexander Litwinenko in London 2006.