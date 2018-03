- "Putin kann sich auf die Geheimdienste verlassen"

Am Sonntag wird Wladimir Putin aller Voraussicht nach als russischer Präsident bestätigt. Seine Karriere verdankt er nicht zuletzt seiner Arbeit in den Geheimdiensten - unter anderem ist er Ex-KGB-Chef. Moskau-Korrespondent Hermann Krause sieht den Geheimdienst als eine der wichtigsten Säulen von Putins Macht an und sagt: Auch die aktuelle internationale Kritik aufgrund des Mordversuchs eines russischen Ex-Agenten schade Putin nicht - ganz im Gegenteil.



Dass es die russischen Geheimdienste sind, die momentan international kritisiert werden, wird in Russland gar nicht wahrgenommen, meint Hermann Krause, ARD-Korrespondent in Moskau: "Es wird registriert: Wieder einmal ein Angriff auf die Souveränität Russlands, eine Propaganda-Show, ein Vorgehen, das dem russischen Volk schaden soll, dem russischen Präsidenten, das die Wahlen desavouieren soll, die Fußball-Weltmeisterschaft und so weiter und so weiter. "

Nach Krauses Beobachtung nutzt der Vorfall und der anschließende Streit vor allen Dingen dem russischen Präsidenten: "Das ist das, was er immer macht in den letzten Jahren, dass er sagt: Es gibt diese Feinde, die sich im Ausland zusammen tun, um uns in die Knie zu zwingen und wir müssen uns gemeinsam verteidigen."

Die russischen Geheimdienste spielen unter Putin generell eine sehr wichtige Rolle – auch im Bezug auf die Wahlen am Sonntag, so Krause: "Die Geheimdienste sind unter Putin ausgebaut worden, sind mit viel Geld versorgt worden, sind eigentlich ein Staat im Staat und es gibt keine Kontrolle über sie: Es gibt keine parlamentarische Kommission, die sie kontrolliert, sondern sie unterstehen direkt dem russischen Präsidenten. Und der weiß, sie einzusetzen – und kann sich auf sie verlassen."