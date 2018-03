- Merkels vierte Wahl - so tickt die Kanzlerin

Schon zum vierten Mal stellt sich Angela Merkel an diesem Mittwoch zur Wahl - nach so langer Vorlaufzeit wie nie zuvor. Kritiker sehen die CDU-Chefin deutlich geschwächt und bezweifeln, ob die 63-jährige die komplette Legislaturperiode durchhalten wird. Der Journalist Andreas Rinke hat 2016 "Das Merkel-Lexikon" geschrieben. Wir sprechen mit ihm über die alte neue Bundeskanzlerin.

Zurück im Bundestag soll Merkel gegen 12.00 Uhr vor den Mitgliedern des Bundestags und des Bundesrats von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) vereidigt werden. Im Anschluss wird die Sitzung erneut unterbrochen.



Nun machen sich die anderen Mitglieder des Bundeskabinetts auf den Weg ins Schloss Bellevue, um von Steinmeier ernannt zu werden. Dabei will der Bundespräsident gegen 12.30 Uhr eine Ansprache halten.



Sind die Minister zurück im Bundestag, gibt Schäuble der Planung nach um 13.30 Uhr die Bildung der neuen Bundesregierung bekannt. Im Anschluss werden die Bundesminister von Schäuble vereidigt.



Das Ende der Sitzung des Bundestags ist für 13.40 Uhr geplant. Deutschland hat dann eine neue Bundesregierung - so spät wie noch nie zuvor in der Bundesrepublik nach einer Bundestagswahl.



Der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel übergibt gegen 15.45 Uhr sein Amt an Nachfolger Heiko Maas (beide SPD). In anderen Ministerien, in denen der Minister wechselt, geht die Amtsübergabe in den kommenden Tagen vonstatten.



Gegen 17.00 Uhr soll die erste Kabinettssitzung der neuen Bundesregierung stattfinden.