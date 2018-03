- Lindner: "Regierung ungenügend"

Wenn heute die neue Regierung vereidigt wird, sieht die FDP nur zu - die Liberalen um Parteichef Lindner entschieden sich bekanntlich gegen eine "Jamaika"-Koalition. Im Inforadio-Gespräch kritisert Lindner die neue Regierung: Die Große Koalition werde den wichtigen Herausforderungen nicht gerecht. Die Weltlage ändere sich, Merkel stehe aber für ein "Weiter so".

Zurück im Bundestag soll Merkel gegen 12.00 Uhr vor den Mitgliedern des Bundestags und des Bundesrats von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) vereidigt werden. Im Anschluss wird die Sitzung erneut unterbrochen.



Nun machen sich die anderen Mitglieder des Bundeskabinetts auf den Weg ins Schloss Bellevue, um von Steinmeier ernannt zu werden. Dabei will der Bundespräsident gegen 12.30 Uhr eine Ansprache halten.



Sind die Minister zurück im Bundestag, gibt Schäuble der Planung nach um 13.30 Uhr die Bildung der neuen Bundesregierung bekannt. Im Anschluss werden die Bundesminister von Schäuble vereidigt.



Das Ende der Sitzung des Bundestags ist für 13.40 Uhr geplant. Deutschland hat dann eine neue Bundesregierung - so spät wie noch nie zuvor in der Bundesrepublik nach einer Bundestagswahl.



Der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel übergibt gegen 15.45 Uhr sein Amt an Nachfolger Heiko Maas (beide SPD). In anderen Ministerien, in denen der Minister wechselt, geht die Amtsübergabe in den kommenden Tagen vonstatten.



Gegen 17.00 Uhr soll die erste Kabinettssitzung der neuen Bundesregierung stattfinden.