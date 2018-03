- Trump entlässt US-Außenminister Tillerson

Schon öfter hatte es Spekulationen gegeben, Rex Tillerson könnte seinen Posten als Außenminister verlassen. Nun passiert es tatsächlich. Und Trump benennt sogleich einen Nachfolger: Der derzeitige CIA-Direktor Mike Pompeo soll neuer Außenminister der USA werden und Tillerson damit ablösen. Mehr Details und Hintergründe hat unser Korrespondent in Washington D.C., Jan Bösche.

Im vergangenen Jahr hatte es immer wieder Spekulationen über einen Rücktritt Tillersons gegeben. Der 65-Jährige dementierte dies aber stets. Unklar blieb am Montag zunächst, ob Trump ihn dazu gedrängt hatte, den Posten aufzugeben oder ob der gebürtige Texaner auf eigenen Wunsch geht. Dass das Verhältnis zwischen beiden aber schon lange nicht mehr stimmte, war bekannt - so Jan Bösche in seinem Bericht. "Trump war mit Tillerson unzufrieden, und umgekehrt." Unter anderem hatte Tillerson den Präsidenten als "moron" ("Schwachkopf") betitelt - ein Zitat, das durch sämtliche Medien ging und Trump entsprechend verärgerte.



Tillerson hatte immer wieder Positionen vertreten, die sich von denen Trumps unterschieden, etwa was den Konflikt mit Nordkorea angeht. Am Montag schloss er sich der Schlussfolgerung der britischen Regierung an, wonach Russland für den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten in England verantwortlich ist. Kurz zuvor hatte das Weiße Haus es noch abgelehnt, sich dieser Lesart anzuschließen.



Die Entwicklung reiht sich ein in eine Reihe zahlreicher Personalwechsel in den vergangenen Monaten im Weißen Haus.