dpa Bild: dpa

Di 13.03.2018 | 15:25 | Interviews

- Hat Jens Spahn Recht? Fragen an einen Sozialanwalt

Die Debatte über umstrittene Äußerungen des designierten Bundesgesundheitsministers Spahn reißt nicht ab. Der CDU-Politiker hatte am Wochenende in einem Interview gesagt, auch ohne die Tafeln müsste hierzulande niemand hungern. Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut. Ludwig Zimmermann ist Anwalt für Sozialrecht in Potsdam und Berlin. Er stimmte Spahn darin zu, dass es in Deutschland ein "recht gut funktionierendes Sozialsystem" gebe. Allerdings seien die Hartz IV-Sätze zu knapp bemessen.