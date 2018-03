dpa-bildfunk Einsatzkräfte am Fundort des vergifteten Doppelagenten Sergei Skripal und seiner Tochter | Bild: dpa-bildfunk

- Experte: "Russland steckt eindeutig dahinter"

Der Nervengiftangriff auf den russischen Ex-Doppelagenten Skripal und seine Tochter in London wird zur Staatsaffäre. Während die Opfer um ihr Leben kämpfen, attackiert die britische Regierung offen die russische. Deren Außenminister Lawrow weist alles zurück und verlangt Zugang zu Proben des Nervengifts. "Nur in Russland ist das eingesetzte Nervengift verfügbar, das ist der eindeutigste Hinweis auf eine russische Täterschaft", erklärt der Spionage-Experte Wolfgang Krieger im Inforadio. Der Anschlag trage eine klassische sowjetisch-russische Handschrift, sagt Krieger.



Skripal und seine Tochter waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie befinden sich nach wie vor in einem kritischen Zustand. Bei dem Attentat war das in der früheren Sowjetunion produzierte, extrem gefährliche Nervengift Nowitschok verwendet worden.



Rückendeckung erhielt Großbritannien aus Frankreich, den USA und von der Nato. US-Außenminister Rex Tillerson teilte mit: "Wir haben volles Vertrauen in die Untersuchungen des Vereinigten Königreiches und seine Bewertung." Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte den Einsatz von jeglichem Nervengas "grauenhaft und vollkommen inakzeptabel". Die britische Premierministerin Theresa May sprach mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron über "das breite Muster aggressiven russischen Verhaltens", auf das laut Downing Street gemeinsam mit den Verbündeten geantwortet werden soll.

London droht mit Konsequenzen

Russland müsse sich bis Dienstagabend gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) erklären, hatte May am Montag im Parlament gefordert. Andernfalls drohten Konsequenzen. Details nannte die Regierungschefin aber nicht. Die Frist laufe um Mitternacht ab, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse- Agentur in London.



Britische Medien wie die "Times" halten eine Cyberattacke auf den Kreml für möglich. Eine andere Maßnahme könnte die Ausweisung von Diplomaten sein. Auch finanzielle Maßnahmen gegen Oligarchen mit Immobilienbesitz in London aus dem Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin seien denkbar. May hatte bisher damit gedroht, keine Regierungsvertreter zur Fußball-Weltmeisterschaft zu schicken.



Ihrer Ansicht nach gibt es nur zwei mögliche Erklärungen für das Attentat: Entweder habe Moskau den Anschlag direkt ausgeführt oder die russische Regierung habe die Kontrolle über das Nervengift verloren und es sei in andere Hände gelangt. Der russische Botschafter in London wurde in das Außenministerium einbestellt. Nowitschok zählt zu den gefährlichsten Nervengiften überhaupt und kommt in etwa 100 Varianten vor. Es ist nur schwer nachzuweisen.



Duma-Abgeordneter bringt Fußball-WM ins Spiel