Di 13.03.2018 | 09:05 | Interviews

- Leihräder in Berlin: Problem oder Chance?

Der Frühling ist im Anmarsch! Grund für viele, ihre Fahrräder wieder aus dem Keller zu holen und damit zu fahren. Doch wo kann man sie abstellen? Die Stadt ist schließlich voller Leihräder, auch auf vielen Fußgängerwegen werden sie zum Problem. Und trotzdem: Immer wieder tauchen neue Anbieter auf. "Die Sondernutzungsregeln werden angepasst", kündigt Holger Kirchner, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Verkehr, im Inforadio an. Damit soll reguliert werden, wo in der Stadt Leihräder abgestellt werden dürfen.



Wenn Fußgänger, Menschen mit Kinderwagen oder einem Rollstuhl durch Leihfahrräder auf Gehwegen behindert werden oder gar nicht mehr durchkommen, müsse man eingreifen, so Kirchner. Man beobachte die Situation sehr genau und werde, wenn es zu viel wird, einschreiten. "Deswegen haben wir uns jetzt über den Winter auch schon auf den Weg gemacht und über die Änderung der Sondernutzungsregeln nicht bloß nachgedacht, sondern bereiten die gerade vor." Dazu gehöre, dass die Leihfahrräder nicht mehr im freien Raum angeboten werden dürfen, sondern genau festgelegt ist, an welchen Stellen Räder aufgestellt werden dürfen.



Als problematisch bezeichnete Kirchner die Personalausstattung der Ordnungsämter, die für die Kontrolle der Leihfahrräder zuständig sind. Es sei aber auch eine Mentalitätsfrage, wie die Menschen mit ihrer Stadt umgingen. "In diese Lücken gehen diese Anbieter möglicherweise rein und sagen, wenn das sowieso alles so verranzt hier aussieht, dann können wir ja auch machen, was wir wollen. Das ist aber ein Irrtum."

Anbieter rüsten kräftig auf