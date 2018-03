- Unfallstatistik: "Alleenbäume verzeihen keine Fahrfehler"

In einer Statistik ist Brandenburg "Spitze" – aber in einer, in der man es nicht sein will: Entgegen des Bundestrends ist die Zahl der Verkehrstoten im Land im 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das zeigt die am Montag vorgelegte Unfallstatistik des Landes. Der Potsdamer Verkehrsforscher Dietmar Sturzbecher sieht die zahlreichen Alleen als eine der Hauptursachen – spricht sich aber dennoch klar gegen eine Abschaffung der Bäume.