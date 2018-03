- Junge Unternehmer: "Wir brauchen eine mutige Regierung"

Seit der Bundestagswahl sind sechs zähe Monate unter einer lediglich geschäftsführenden Bundesregierung ins Land gezogen, in dieser Woche wird nun endlich wieder regiert. Vieles ist liegengeblieben, nichts Entscheidendes konnte während dieses lähmenden Prozesses angepackt werden. An welchen Schrauben muss jetzt dringend gedreht werden? Das fragen wir Sarna Röser, frischgebackene Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer.



Seit der Bundstagswahl vor einem halben Jahr hatte Deutschland nur eine geschäftsführende Bundesregierung. Doch das hat diese Woche ein Ende: Am Montag die Unterschrift des Koalitionsvertrages, am Mittwoch die Wahl der Kanzlerin und anschließend die Vereidigung der Ministerinnen und Minister. Dann kann endlich wieder regiert werden.

KANZLERIN: Bleibt Angela Merkel (63). Sie ist seit 2005 im Amt und hat versprochen, die volle Wahlperiode durchzumachen. In dem Fall würde sie an Dienstjahren mit Helmut Kohl (CDU) gleichziehen.



KANZLERAMT: Chef des Kanzleramts und damit Manager der Regierung wird Helge Braun (45). Merkel hält große Stücke auf den Narkosearzt aus Hessen. Er ist eher ein Mann der leisen Töne.



VERTEIDIGUNG: Obwohl umstritten bei der Truppe und in der CDU wird Ursula von der Leyen (59) das Ressort weiterhin führen. Als erste Frau ist die Niedersächsin seit 2013 Verteidigungsministerin.



WIRTSCHAFT UND ENERGIE: Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier (59) übernimmt das Ressort. Er wird dort für das Großthema Energiewende zuständig sein.



GESUNDHEIT: Mit Jens Spahn (37) bindet Merkel einen ihrer größten Kritiker in die Kabinettsdisziplin ein. In dem Ressort gibt es viele Baustellen - zum Beispiel den Pflegenotstand im Land.



BILDUNG UND FORSCHUNG: Übernimmt eine Überraschungskandidatin: die bislang weitgehend unbekannte CDU-Abgeordneten Anja Karliczek (46). Sie war früher Hotelmanagerin, ist erst seit 2013 im Bundestag.



ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT: Übernimmt CDU-Vizechefin Julia Klöckner (45). Sie gilt als Hoffnungsträgerin - und kennt das Haus. 2009 bis 2011 war sie hier schon Parlamentarische Staatssekretärin.