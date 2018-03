Sa 10.03.2018 | 08:44 | Interviews

- Frühlingserwachen: Was Hobbygärtner jetzt wissen müssen

An diesem Wochenende soll er endlich kommen, der Frühling mit seinen milden Temperaturen, auf die wir alle sehnsüchtig warten. Im Botanischen Garten in Berlin sind bereits viele Blumen zu bestaunen, der Rückschnitt der Stauden ist in vollem Gange. Vor Ort arbeitet die Biologin Gesche Hohlstein. Sie rät: "Wer den Frühling jetzt erleben will, der hat schon im Herbst seine Schätze in die Erde gebracht, also Zwiebeln, Knollen und alle anderen Frühblüher. Sonst wird`s teuer!" Mit Kübelpflanzen wie Oleander sollte man besser noch ein wenig warten - "bis Nachtfrost nicht mehr möglich ist", meint sie.