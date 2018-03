AP Bild: AP

Fr 09.03.2018 | 13:05

- US-Experte: "Trumps Konstante ist die der Inkonsequenz"

Er ist doch immer wieder für eine Überraschung gut: Noch vor ein paar Wochen ließ US-Präsident Trump die Welt wissen, er werde Nordkorea "mit Feuer und Wut" begegnen. Und jetzt das: in der vergangenen Nacht nahm Trump eine Einladung zu einem Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un an. Wie passt das zusammen? Boris Vormann ist Professor für Politologie am Bard College Berlin. Nach seiner Einschätzung hat Trump sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik schon die unterschiedlichsten Standpunkte eingenommen.



Möglicherweise habe Trumps frühere Drohkulisse gegenüber Nordkorea Druck bewirkt auf den - noch zu erwartenden - Handlungserfolg. "Das ist eine Frage der Argumentation und der Auslegung. Wir haben aber Trump schon in vielen Bereichen in der Innen- und Außenpolitik sehr unterschiedliche Standpunkte einnehmen sehen." Das hänge zum Teil damit zusammen, dass der Präsident keinerlei strategische Gesamtvision habe: "Weder für die Stellung der USA in der Welt noch für die eigene innenpolitische Situation".

Trump selbst vergleicht sich gerne mit Ronald Reagans Politik gegenüber der damaligen Sowjetunion kurz vor dem Fall der Mauer. "Ich glaube, dass er tatsächlich - auch wenn das natürlich meilenweit entfernt ist - die Hoffnung wittert, dass er da etwas historisch Einzigartiges schaffen kann."