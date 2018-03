imago sportfotodienst/Mathilde Dusol/Soenar Chamid Bild: imago sportfotodienst/Mathilde Dusol/Soenar Chamid

Fr 09.03.2018 | 12:25 | Interviews

- Bentele: "Der paralympische Sport wird immer bekannter"

Im südkoreanischen Pyeongchang haben am Freitagmittag die Paralympics begonnen. An der Eröffnungsfeier nahm auch Thomas Bach teil. Im Vorfeld dieser Winterspiele hieß es, das Interesse sei enorm groß. Verena Bentele ist die Bundesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen, zwölffache Paralympics-Siegerin - und hält sich gerade selbst in PyeongChang auf. Sie äußerte sich optimistisch und hoffte auf größeres Zuschauerinteresse: "In Rio waren die Zuschauerzahlen bei den Paralympics besser als bei den Olympischen Spielen."



Andrea Eskau hat bei der Eröffnungsfeier der Winter-Paralympics am Freitag in Pyeongchang das deutsche Team ins Olympiastadion geführt. Der Deutsche Behindertensportverband hatte die 46 Jahre alte Biathletin und Langläuferin am Donnerstag als Fahnenträgerin benannt. Die Diplom-Psychologin startet für für Magdeburg und arbeitet beim Bundesinstitut für Sportwissenschaften in Bonn. Sie nimmt bereits zum sechsten Mal an Paralympics teil und hat schon sechs Mal Gold gewonnen. Sie startet auch mit dem Handbike und ist die einzige Starterin in Pyeongchang, die sowohl im Sommer als auch im Winter schon Gold gewann.