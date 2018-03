- Thierse: "Ein bisschen liegt es auch an Gabriel selber"

Am Freitag um zehn Uhr wissen wir, wie die neue Bundesregierung aussehen soll, dann stellt die SPD ihre MinisteranwärterInnen vor. Einiges ist aber schon durchgesickert: Olaf Scholz ist als Minister gesetzt, Katharina Barley und Heiko Maas ebenso wie Franziska Giffey. Nicht mehr dabei ist Außenminister Sigmar Gabriel - er verabschiedete sich via Facebook. Wolfgang Thierse ist ehemaliger Bundestagspräsident und langjähriger Stellvertretender SPD-Vorsitzender. Er sagte im Inforadio, er finde es "schade", dass Gabriel nicht Außenminister bleibt - fügte aber auch Kritik hinzu.



"Ich hätte mir gut vorstellen können, dass er weitermacht, denn er war ein guter Außenminister in diesem Jahr", sagte Thierse und fügte hinzu: "Er hat gute, vernünftige Akzente gesetzt. (...) Aber ein bisschen liegt es auch an ihm selber, dass die Führung der SPD meint, er passe nicht so ganz in das neue, nun gewählte Team." Unter anderem habe Gabriel "in seiner Betroffenheit seine Tochter in Anspruch genommen, um Kritik an Martin Schulz zu üben. Das hat vielen in der Partei und vermutlich auch außerhalb nicht gefallen." Das sei ein folgenreicher Fehler gewesen.

Vor der Bekanntgabe der SPD-Ministerriege am Freitag haben sich die Konturen der Vorschlagsliste ungefähr abgezeichnet, die Fraktionschefin Andrea Nahles und der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz vorlegen wollen.

Nicht mehr dabei sind auf jeden Fall der bisherige Außenminister Sigmar Gabriel und Umweltministerin Barbara Hendricks sowie Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, deren Ressort an die CDU fällt.



Die mutmaßlichen SPD-Minister(innen):



Olaf Scholz: Der bisherige Hamburger Bürgermeister ist für das Finanzressort gesetzt, das die SPD der CDU abringen konnte. Er soll als Vizekanzler auch für Unionspolitiker ein Garant für die Fortsetzung der Politik der Haushaltskonsolidierung sein - einschließlich der Schwarzen Null, die manche in der SPD in Frage stellen. Als früherer Hamburger Innenminister, später Bundesarbeitsminister und seit 2011 Bürgermeister des Stadtstaats Hamburg verfügt der 59-Jährige über reichlich Regierungserfahrung.



Katarina Barley: Als sicher gilt auch, dass die derzeitige Bundesfamilienministerin Katarina Barley wieder dem Kabinett angehört. Allerdings wird sie statt dem Bereich Familie wohl das von ihr derzeit bereits mitverwaltete Arbeitsministerium übernehmen, dem zuvor Nahles vorstand. Die bekennende Europäerin mit britischem Vater war zwischenzeitlich auch für das prestigeträchtige Auswärtige Amt genannt worden.



Heiko Maas: Außenminister dürfte nun der bisherige Justizminister Heiko Maas werden. Es fiel schon in den vergangenen Wochen auf, dass der 51-Jährige sich in den vergangenen Wochen wiederholt auch zu internationalen Themen zu Wort meldete. Ansonsten hatte er mit dem Bereich Außenpolitik allerdings bisher weniger unmittelbar zu tun. Dafür zeigte er als Justizminister in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Bereichen Profil.



Franziska Giffey: Vor einem Karrieresprung dürfte die bisherige Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey, stehen - vermutlich an die Spitze des Familienressorts. Die 39-Jährige kann auf der Habenseite verbuchen, dass sie sich in dem als schwierig geltenden Multikulti-Bezirk als durchsetzungsfähig, aber zugleich auch als gute Moderatorin erwies. Vor allem könnte sie für die SPD das Problem lösen, dass bislang kein Ostdeutscher auf der Kabinettsliste stand. Zwar gehört Neukölln zum früheren West-Berlin, doch verfügt die in Frankfurt/Oder geborene Giffey ansonsten über eine Ost-Biografie.



Matthias Miersch: Der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, galt ursprünglich als Anwärter auf das Umweltressort, da der 49-Jährige zuvor umweltpolitischer Sprecher war. Inzwischen zeichnet sich ab, dass Miersch Justizminister werden könnte, wenn Maas wie erwartet Außenminister wird. Die juristische Vorbildung kann der Fachanwalt für Strafrecht jedenfalls aufweisen.



Svenja Schulze: Als heiße Kandidatin für das Umweltressort wird dafür nun die Generalsekretärin des einflussreichen NRW-Landesverbands, Svenja Schulze, genannt - auch wenn ihr politischer Schwerpunkt bisher eher im Hochschulbereich lag. Sieben Jahre lang war sie in Nordrhein-Westfalen Landesministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Allerdings pochte die heute 49-jährige Münsteranerin auch nachdrücklich auf mehr Klimaschutz in dem Bundesland und einen ökologischen Umbau der Wirtschaft.