Do 08.03.2018 | 12:45 | Interviews

- André Poggenburg tritt zurück

Das war dann wohl doch einer zuviel: der Auftritt am Aschermittwoch von Andre Poggenburg. Der Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt hatte Türken in Deutschland unter anderem als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" bezeichnet. Er selbst wollte dies anschließend als Satire verstanden wissen - diese Einschätzung wurde aber auch in der eigenen Partei nicht geteilt. Am Donnerstag folgte die Konsequenz: Poggenburg tritt von allen politischen Ämtern zurück. Vera Wolfskämp ist langjährige Beobachterin der Landespolitik in Sachsen-Anhalt - im Gespräch mit Heiner Martin erklärt sie die Hintergründe.

Dass der Rücktritt jetzt kam, war vielleicht ein bisschen plötzlich. Aber es gibt eine lange Vorgeschichte. Nach der Aschermittwochsrede hatte sich die Kritik aus den eigenen Reihen vermehrt, nicht nur AfD-Bundeschef Meuthen hatte sich von Poggenburg distanziert. Es gab auch Parteiaustritte. Poggenburg wurde schon lange vorgeworfen, dass er die Ämter häuft als Landes- und Fraktionsvorsitzender. Auch sein zum Teil un-organisierter und cholerischer Führungsstil kam nicht immer an, auch konnte er mit Kritik sehr schlecht umgehen. Deswegen wurden schon Kreisverbände aufgelöst oder Bundestagskandidaten neu gewählt, weil sie Poggenburg nicht genehm waren.