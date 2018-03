imago/Frank Sorge Bild: imago/Frank Sorge

Do 08.03.2018 | 12:05 | Interviews

- Berliner Senat diskutiert das Mobilitätsgesetz

Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, öffentlicher Personen-Nahverkehr - und die Frage, wie man all dies sinnvoll unter einen Hut bekommt: Per Mobilitätsgesetz will der Berliner Senat endlich Frieden auf Berlins Straßen einkehren lassen. Ob das hochemotionale Thema auch am Donnerstag im Senat heiß diskutiert wurde, berichtet Nina Amin aus der RBB-Redaktion für Landespolitik Berlin.