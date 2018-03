- Sterbehilfe: "Der Maßstab muss der Wille des Patienten sein"

Vor Gericht wird am Donnerstag das Urteil gegen einen Berliner Arzt erwartet. Er soll laut Anklage seiner Patientin auf deren Verlangen eine Überdosis tödlicher Tabletten verabreicht haben, weil diese an einer unheilbaren Krankheit litt und sterben wollte. Wir wollen nicht über diesen speziellen Fall reden, auch weil es sich um einen Spezialfall von Sterbehilfe handelt, sondern über die Arbeit von Palliativmedizinern generell. Ute Fischer-Kramps ist Ärztin im Bezirk Spandau. Sie sagte im Inforadio, sie wünsche sich mehr juristische Klarheit für den Fall, dass Patienten explizit ihren Willen äußern zu sterben.

In diesem Fall sei sie als Ärztin in einer schwierigen Situation, "wenn ich den finde, und ihn wiederbeleben müsste, gegen seinen erklärten Willen." Der Maßstab müsse immer der Wille des Patienten sein. Dabei dürfe nicht übersehen werden, dass auch der Wille des Patienten Wandlungen unterliegt.

In dem Fall, der vor Gericht kam, hatte ein Berliner Internist seiner langjährigen Patientin per Rezept 150 Tabletten mit dem Wirkstoff Phenobarbital verschrieben - eine tödliche Dosis.

Die 44-jährige Anja D. hatte schon mehrere Suizidversuche hinter sich. Seit ihrer Jugend litt sie am Reizdarmsyndrom: Schmerzen, Krämpfe, Erbrechen, Durchfall und ständige Entzündungen der Harnwege bestimmten ihren Alltag. Gestorben aber wäre Anja D. am Reizdarmsyndrom nicht. Dafür brauchte sie die Tabletten vom Arzt. Am 16. Februar schreibt sie ihm per SMS: "Danke dir. Alles geschluckt."

Danach lebte sie noch drei Tage, lag jedoch im Koma. Der Arzt sah regelmäßig nach ihr, unternahm jedoch nichts. Am Morgen des 19. Februar stellte er ihren Tod fest. Die Staatsanwaltschaft warf ihm im Prozess vor, er sei laut Gesetz verpflichtet gewesen, der Frau zu helfen.